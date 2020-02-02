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Cevizle yağları yakın

 'nde yapılan , karın yağlarını tarihe karıştırıyor. Araştırmaya göre düzenli ceviz tüketimi karın bölgesindeki yağlanmaları bitiriyor.

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