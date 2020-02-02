Cevizle yağları yakın

Barselona Üniversitesi'nde yapılan araştırma, karın yağlarını tarihe karıştırıyor. Araştırmaya göre düzenli ceviz tüketimi karın bölgesindeki yağlanmaları bitiriyor. Barselona Üniversitesi'nde yapılan araştırma, karın yağlarını tarihe karıştırıyor. Düzenli ceviz tüketimi karın bölgesindeki yağlanmaları bitiriyor.
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