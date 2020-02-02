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Aşk olsun kivi! Kivinin faydaları nelerdir?

Pazar tezgahlarını süsleyen kivi, aşk hayatına da renk katıyor. kadar sağlığa faydaları da oldukça önem taşıyor. C vitamini deposu olan bu mucize meyve, artırıyor. bitiriyor. bir kase kivi yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor.

Aşk olsun kivi
Pazar tezgahlarını süsleyen kivi, aşk hayatına da renk katıyor. kadar sağlığa faydaları da oldukça önem taşıyor. C vitamini deposu olan bu mucize meyve, cinsel gücü artırıyor. bitiriyor. bir kase kivi yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor.

Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

● Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.
Kansere karşı korur.
● Kan inceltici etkiye sahiptir. Kalp krizi ve inmeden korur.
Antioksidan etkisi ile karaciğeri temizler.
● Sindirimi hızlandırır, kabızlığa iyi gelir.
Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
● Kan şekerini dengeler, kataraktı önler.

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