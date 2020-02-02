Aşk olsun kivi! Kivinin faydaları nelerdir?

Pazar tezgahlarını süsleyen kivi, aşk hayatına da renk katıyor. Lezzeti kadar sağlığa faydaları da oldukça önem taşıyor. C vitamini deposu olan bu mucize meyve, cinsel gücü artırıyor. İsteksizliği bitiriyor. Sabahları bir kase kivi yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor.
Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
● Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.
● Kansere karşı korur.
● Kan inceltici etkiye sahiptir. Kalp krizi ve inmeden korur.
● Antioksidan etkisi ile karaciğeri temizler.
● Sindirimi hızlandırır, kabızlığa iyi gelir.
● Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
● Kan şekerini dengeler, kataraktı önler.
Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
● Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.
● Kansere karşı korur.
● Kan inceltici etkiye sahiptir. Kalp krizi ve inmeden korur.
● Antioksidan etkisi ile karaciğeri temizler.
● Sindirimi hızlandırır, kabızlığa iyi gelir.
● Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
● Kan şekerini dengeler, kataraktı önler.
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