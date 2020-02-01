Yedi gün 24 saat hiç dinlenmeden çalışan kalp, vücudun en hayati organı olarak biliniyor. Kalbin güçlü olmasında damarların sağlıklı olması da önem taşıyor. Çünkü damarlar, oksijen, vitamin, mineral ve diğer önemli besinleri organlara taşıyor. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, kalp ve damar sağlığı hakkında ezber bozan bilgiler veriyor.

AİLENİZİN ESERİ!

Damarlar, bir kanal görevi üstlenerek sağlıklı besinleri ve oksijeni organlara taşıyor. Damarların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması halinde demans, felç, hiper-tansiyon böbrek yet-mezliği, kalp krizi ve kalp yetersizliği gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Kalp krizi ve inme, insan ömrünü tehdit ediyor. Bu hastalıkların ortaya çıkmasında pek çok risk faktörü bulunuyor. Bunların arasında, yaş, ailede kalp hastalığının bulunması, şeker hastalığı, diyabet, kolesterol yüksekliği erken menopoz gibi durumlar yer alıyor. Bu faktörlerin neredeyse hepsi ise kötü beslenme alışkanlıkları sonucu olarak ortaya çıkıyor.

EKMEK MASUM AMA...

Bitkisel ürünler, kalp ve damar sağlığı için koruyucu etki gösteriyor. Başta yeşil yapraklı sebzeler olmak üzere her türlü sebzenin sınırsız tüketilmesi öneriliyor. Bunun dışında günde 4-5 porsiyon meyve de kalp dostu etki gösteriyor. Yine ceviz, badem, fındık, fıstık, kuru baklagiller ve çok az miktarda (günde 3 dilim) tam tahıllı ekmek sağlığı koruyor. Hayvansal ürünler (et, süt, peynir, krema, dondurma, tereyağı, salam, sosis, sucuk) diyette az miktarda yer alıyor. Hayvansal ürünlerde var olan doymuş yağ, kolesterol, yağda eriyen toksinler sağlığa zarar veriyor.

80'İ GEÇMESİN

Tansiyon da kalp sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle tansiyon değerinin 120/80mm/Hg'yi geçmemesi öneriliyor. Yine aynı şekilde insülin direnci ile ilgili olan bel çevresi ölçümü de kalp sağlığında kilit rol üstleniyor. Kadınlarda 80, erkeklerde 94 cm'i geçmesi, kalp krizi riskini artırıyor. Bunun dışında günde 30-45 dakika sürecek tempolu bir yürüyüş, damar sağlığı için önem taşıyor.

MARGARİNDEN UZAK DURUN

Yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp sağlığını tehdit ediyor. Doymuş ve trans yağ, işlenmiş toksik gıdalar, aşırı tuz ve az lif tüketimi kalbe zarar veriyor. Buna stres ve hareketsizlik de eklenince kalp hastalıkları kaçınılmaz oluyor. Özellikle fabrikasyon besinlerin hayatımıza girmesiyle sıkça tükettiğimiz işlenmiş trans yağlar, kalp krizi riskini artırıyor. Çocukluk döneminde trans yağlardan zengin bir beslenme kalp krizine ve felçlere yol açıyor. Kızartma yağları, margarinler, ambalajlı market ürünleri, ambalajsız pastane ve fırın ürünlerinden kesinlikle uzak durmak gerekiyor.

YARIN: HİPER TANSİYON

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL