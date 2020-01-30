Kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza; bolca kalsiyum, demir, fosfor ve çinko içeriyor. Bu sayede sağlığa pek çok fayda sağlıyor. Vücut direncini artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruyor. Bağırsak florasını destekleyen ve mideyi koruyan boza, beyin yorgunluğunu alıyor. Hafızayı destekliyor. Solunum yollarını temizliyor. Kemikleri güçlendiriyor. Cilt ve saç sağlığını koruyor. Gençlik veriyor. Kanser riskini azaltıyor
- Sağlık
- 30.01.2020
- Gazete
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