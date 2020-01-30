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İşte nın faydaları

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ; bolca kalsiyum, demir, fosfor ve çinko içeriyor. Bu sayede sağlığa pek çok fayda sağlıyor. Vücut direncini artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruyor.

Bozayla güzellik olur
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ; bolca kalsiyum, demir, fosfor ve çinko içeriyor. Bu sayede sağlığa pek çok fayda sağlıyor. Vücut direncini artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruyor. Bağırsak florasını destekleyen ve mideyi koruyan boza, beyin yorgunluğunu alıyor. Hafızayı destekliyor. Solunum yollarını temizliyor. Kemikleri güçlendiriyor. Cilt ve saç sağlığını koruyor. Gençlik veriyor. riskini azaltıyor

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