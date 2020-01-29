Keten tohumu romatizmanın umudu

Romatizma, neden olduğu ağrılarla hayatı kabusa çeviriyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tacettin Mirzaoğlu, soğuk havalarda bu ağrıların daha da arttığını söylüyor. Kadınlarda daha çok görülen romatizma hastalığının göz, solunum sistemi, böbrekler, karaciğer, kalp ve midebağırsak sistemi etkilediğini belirtiyor. Romatizmal hastalıklardan korunmak için önerilerini sıralıyor:

Özellikle kış aylarında sıcak ortamlarda bulunun.

Aşırı kilolu hastaların kilo vermesi, romatizma şikayetlerini azaltır.

Balık, ısırgan otu, yumurta, ceviz, keten tohumu ve semizotu eklemleri güçlendirir.

Günde 2.5 litre su için.

Stresten uzak durun.

D vitamini düşükse takviye alınmalıdır.

Uyku düzenine dikkat edilmelidir.