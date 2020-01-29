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İşte pürüssüz bir için i artıran besinler

İlerleyen yaş, sigara kullanımı, stres, hava kirliliği ve hareketsizlik cilde canlılık veren in azalmasına neden oluyor. Bu durumda te sarkmalar, kırışıklıklar ve kuruluk görülüyor.

Gelelim fasulyenin faydalarına

İlerleyen yaş, sigara kullanımı, stres, hava kirliliği ve hareketsizlik cilde canlılık veren kolajenin azalmasına neden oluyor. Bu durumda te sarkmalar, kırışıklıklar ve kuruluk görülüyor. Son dönemlerde cilde kaybettiği i kazandırmak için takviye olarak tablet, kapsül, toz, sıvı ve hatta sakız şeklinde satışa sunulan ürünler sıkça tercih ediliyor. Ancak bu ürünlerin uzman kontrolünde, bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca, kolajenin besin desteğiyle de sağlanacağını belirtiyor. Kemik suyu, yumurta, balık ve fasulye gibi yiyeceklerin yenmesini öneriyor. "Egzersiz, kolajen yapımını destekler. Düzenli egzersiz yapın" diyor.

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