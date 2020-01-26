Kadınların vazgeçemediği topuklu ayakkabılar sağlığı bozuyor. Topuk dikenine yol açarak hayatı kabusa çeviriyor. Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Uğur Öziç, topuk kemiğinden başlayan ve ayak parmaklarının bükülmesini sağlayan kas grubunun yapıştığı bölgede oluşan kemiksi çıkıntılara "topuk dikeni" denildiğini söylüyor. "Bu bölgenin aşırı yüklenme, ayak yapısı bozukluğu, sert zeminde uzun süreli koşma ve yürüme ile bazen de romatizmal hastalıklar sonucu gibi nedenlerle devamlı uyarılması ve oluşan minimal yırtılmalar topuk dikeni riskini artırır" diyor. Bu hastalığın cerrahi olmayan yöntemlerle de iyileşeceğini belirterek uzun süre ayakta kalan, uzun süre sert zeminde yürüyen, koşan, tabanı ve topuğu sert ayakkabı kullanan kişilerin risk altında olduğunu söylüyor. Her gün 20 dakika ayak tabanındaki kasları güçlendirmeye yönelik germe egzersizleri yapmayı tavsiye ediyor.