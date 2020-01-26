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aşktan ne anlar!

Erkeklerin korkulu rüyası , ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Erken yaşlarda görülmesi halinde, sperm kalitesini düşürerek çocuk sahibi olmayı engelliyor.

Prostat aşktan ne anlar!

Erkeklerin korkulu rüyası , ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Erken yaşlarda görülmesi halinde, sperm kalitesini düşürerek çocuk sahibi olmayı engelliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. , bu hastalığın sertleşme problemlerine yol açarak aşk hayatına zarar verdiğini belirtiyor. Erkeklerin prostat muayenesinden korktuğu için hastalığın tanı ve tedavisinde geç kalındığını belirtiyor. "Bunun utanılacak veya kaçınılacak bir yanı yok. Doktor kontrolünü aksatmayın" diyor.

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