Kış aylarında artan rüzgar, migren ataklarını tetikliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Berkan Kaplan, migrenin en sık 20'li ve 30'lu yaşlarda ortaya çıktığını söylüyor. "Uyku bozuklukları, stres, açlık, keskin kokulu parfüm veya kimyasallar, hava değişimleri ve aşırı rüzgarlı havalar migren ağrısını artırır" diyor. Atak sırasında karanlık ve sessiz odaya geçerek dinlenmeyi öneriyor.
- Sağlık
- 26.01.2020
- Gazete
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