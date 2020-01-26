Çatlayan dudakları gül yağıyla besleyin

Soğuk hava ve yetersiz su tüketimi nedeniyle dudaklar nemini kaybediyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, kuruyan dudaklara gül yağının faydalarına değiniyor. "Gül yağı ile vazelini karıştırarak kullanırsanız, çatlakları ortadan kaldırırsınız. Yine 1.5 kaşık esmer şekere, 2.5 buçuk kaşık zeytinyağını ekleyerek dudaklarınıza peeling yapabilirsiniz. Şeker dudaktaki ölü deriyi atar, zeytinyağı ise dudağı nemlendirir" diyor.