Kilo vermenin yolu, yiyecekleri doğru vakitte tüketmekten geçiyor. Homeopati Uzmanı Dr. Yegâne Koulıeva Özcan, glisemik indeksi yüksek ve kan şekerini hızlı yükselten gıdaların kısa sürede daha çok acıkmaya ve gün içinde daha çok yemeye neden olduğunu söylüyor. "Kilo vermek ve tüm günlük kalorileri harcamak için yiyecekleri gün boyunca ayarlamalıyız. Mesela patatesi, sabahları yemek daha iyi. Nişasta bakımından zengin, yüksek kalorili ve daha sonra kolayca yağa dönüşebilir. Eğer çok seviyorsanız kahvaltıda patates yiyerek gün boyu koşuşturmada aldığınız kaloriyi harcama şansınız yüksek" diyor.

KAHVALTIDA NE YEMELİ?

Kahvaltı, günün en kilit öğününü oluşturuyor. Dr. Yegâne Koulıeva Özcan, "Sabahları, glisemik endeksi yüksek ve düşük karbonhidratları tüketmek daha iyi. Tahıl, fındık, meyve, kuru meyveler ve patatesler kahvaltı için uygundur. Sabahları bir elma yemek mide ve bağırsağın çalışmasını iyileştirir" diyor.