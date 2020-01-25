Mutluluğun formülü muzdan geçiyor. Vitamin deposu bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Çiftlerin cinsel hayatını renklendiriyor. Protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. Kan akışını hızlandıran bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sperm sayısını da yükseltiyor, kısırlığı önlüyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Kan basıncını dengeler.



Göz sağlığını korur.



Böbrek hastalıklarını önler.



Sindirimi kolaylaştırır.



Ülsere iyi gelir.



Kanı temizler.



Kemikleri güçlendirir.



Kanserden korur.

