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! Muzun faydaları nelerdir?

. Vitamin deposu bu meyve, . Çiftlerin cinsel hayatını renklendiriyor. , sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. akışını hızlandıran bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor. sayısını da yükseltiyor, kısırlığı önlüyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

'Muz'luluk

Mutluluğun formülü muzdan geçiyor. Vitamin deposu bu meyve, . Çiftlerin cinsel hayatını renklendiriyor. Protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. akışını hızlandıran bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor. sayısını da yükseltiyor, kısırlığı önlüyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan basıncını dengeler.

Göz sağlığını korur.

Böbrek hastalıklarını önler.

Sindirimi kolaylaştırır.

Ülsere iyi gelir.

Kanı temizler.

Kemikleri güçlendirir.

Kanserden korur.

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