Pazar tezgahlarını süsleyen ayva, çiftlere mutluluk veriyor. A ve B vitaminlerinden zengin olan ayva, afrodizyak etkisi göstererek cinsel isteği de artırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sperm kalitesini yükselterek kısırlık tedavisine destek oluyor.
- Sağlık
- 24.01.2020
- Gazete
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