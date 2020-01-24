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çiftlere mutluluk veriyor! etkisi göstererek...

Pazar tezgahlarını süsleyen , çiftlere mutluluk veriyor. A ve B vitaminlerinden zengin olan ayva, etkisi göstererek cinsel isteği de artırıyor.

Ayvayı yiyin!
Pazar tezgahlarını süsleyen ayva, çiftlere mutluluk veriyor. A ve B vitaminlerinden zengin olan , etkisi göstererek cinsel isteği de artırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sperm kalitesini yükselterek kısırlık tedavisine destek oluyor.

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