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İşte un faydaları

nı hafifleten , doğal idrar söktürücüdür. Sindirim problemlerini bitirir ve hazımsızlığı önler. Toksinleri vücuttan atar ve kanı temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi güçlendirir.

Turp gibi olun
Mide ağrısını hafifleten , doğal idrar söktürücüdür. Sindirim problemlerini bitirir ve hazımsızlığı önler. Toksinleri vücuttan atar ve kanı temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi güçlendirir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kış aylarında görülen astım şikayetlerini azaltır.

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