Kış, hastalıkla geliyor. Grip, soğuk algınlığı, KOAH, astım ve bronşit, vücudun en zayıf olduğu anı bekliyor. 65 yaşın üzerindekilerde ve kalp hastalığı olanlarda, bu şikayetler daha ağır seyrediyor. Kış hastalıklarıyla mücadelenin yolu mutfaktan geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balcı, bağışıklığı güçlendirecek yöntemleri açıklıyor.

BAKLAGİLLERE YER AÇIN

Kansızlık için keçiboynuzu: Demir eksikliği ve kansızlık, bağışıklığı zayıflatıyor. Sık sık hastalanmaya ve uzun süre iyileşememeye neden oluyor. Bu durumdan korunmak için kırmızı et ve baklagil ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Demir açısından zengin olan keçiboynuzunun öğütünü günde 1-2 tatlı kaşığı yemek gerekiyor. Hamsiyi sevin: Hamsi, istavrit, sardalya diğer balıklardan daha çok Omega-3 içeriyor. Haftada 3-4 kez hamsi tüketmek, hastalıklardan koruyor.

TEREDE HAYAT VAR

Kuşburnunu deneyin: Her derde deva kuşburnu, limondan 5 kat fazla C vitamini içeriyor. Likopen ve antioksidan barındırıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Grip ilacı tere: Anti bakteriyel etki gösteriyor. Soğuk algınlığını iyileştiriyor. İdrar yollarını dezenfekte ediyor. Zeytinyağında hayat var: Araştırmalar, yağların vücuda olan faydalarını gösteriyor. Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı kullanımı bağışıklığı destekliyor. Vücuda hayat veriyor.

YARIN: RAHİM AĞZI KANSERİ

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. PINAR BALCI - A'DAN Z'YE SAĞLIKLI BESLENME -1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL