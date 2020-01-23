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ye uzun yaşa! İşte hastalıklardan korunmanın yolları...

Hastalıklardan korunmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Keçiboynuzu ve kuşburnu, vücuda güç veriyor. Omega-3 deposu olan , astım ve bronşit şikayetlerini azaltıyor. Ömrü uzatıyor...

Hamsi ye uzun yaşa

Kış, hastalıkla geliyor. , soğuk algınlığı, KOAH, astım ve bronşit, vücudun en zayıf olduğu anı bekliyor. 65 yaşın üzerindekilerde ve kalp hastalığı olanlarda, bu şikayetler daha ağır seyrediyor. hastalıklarıyla mücadelenin yolu mutfaktan geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , bağışıklığı güçlendirecek yöntemleri açıklıyor.

BAKLAGİLLERE YER AÇIN
Kansızlık için keçiboynuzu: eksikliği ve kansızlık, bağışıklığı zayıflatıyor. Sık sık hastalanmaya ve uzun süre iyileşememeye neden oluyor. Bu durumdan korunmak için kırmızı et ve baklagil ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Demir açısından zengin olan keçiboynuzunun öğütünü günde 1-2 tatlı kaşığı yemek gerekiyor. yi sevin: Hamsi, istavrit, sardalya diğer balıklardan daha çok Omega-3 içeriyor. Haftada 3-4 kez hamsi tüketmek, hastalıklardan koruyor.

TEREDE HAYAT VAR
Kuşburnunu deneyin: Her derde deva kuşburnu, limondan 5 kat fazla C vitamini içeriyor. Likopen ve antioksidan barındırıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Grip ilacı tere: Anti bakteriyel etki gösteriyor. Soğuk algınlığını iyileştiriyor. İdrar yollarını dezenfekte ediyor. nda hayat var: Araştırmalar, yağların vücuda olan faydalarını gösteriyor. Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı kullanımı bağışıklığı destekliyor. Vücuda hayat veriyor.

YARIN: RAHİM AĞZI KANSERİ
İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. PINAR BALCI - A'DAN Z'YE SAĞLIKLI BESLENME -1
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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