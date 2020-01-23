Bugünkü
Takvim

Gençlik iksiri ! Faydaları saymakla bitmiyor...

Antioksidan deposu , ı temizler. Bağırsakları toksinlerden arındırır. ve kabızlığı bitirir. Eklem ve kemikleri güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir.

Gençlik iksiri bal
Antioksidan deposu , ı temizler. Bağırsakları toksinlerden arındırır. ve kabızlığı bitirir. Eklem ve kemikleri güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriGençlik iksiri bal! Faydaları saymakla bitmiyor...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri