Antioksidan deposu bal, kanı temizler. Bağırsakları toksinlerden arındırır. İshal ve kabızlığı bitirir. Eklem ve kemikleri güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir. Antioksidan deposu bal, kanı temizler. Bağırsakları toksinlerden arındırır. İshal ve kabızlığı bitirir. Eklem ve kemikleri güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir.
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