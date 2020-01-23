Fıstık gibi sağlık

En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, kan dolaşımını hızlandırır. Damarları güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabeti engeller. Beyini besler. Mideyi korur. En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, kan dolaşımını hızlandırır. Damarları güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabeti engeller. Beyini besler. Mideyi korur.
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