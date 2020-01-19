Sağlığın rengi sarı! Limonun faydaları nelerdir?

Böbrekleri temizleyen limon bolca C vitamini içerir. Mide, pankreas ve akciğer kanserinden korur. Tansiyonu dengeler. Astım şikayetlerini azaltır. Kansızlığı bitirir. Kolesterolü düşürür. Böbrekleri temizleyen limon bolca C vitamini içerir. Mide, pankreas ve akciğer kanserinden korur. Tansiyonu dengeler. Astım şikayetlerini azaltır. Kansızlığı bitirir. Kolesterolü düşürür.
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