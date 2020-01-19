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Bal gibi aşk! Balın faydaları nelerdir?

Ağızları tatlandıran bal, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Peki balın diğer faydaları nelerdir? İşte şifa deposu balın faydaları...

Bal gibi aşk!
Ağızları tatlandıran bal, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor:

Öksürüğü hafifletir.
✖ Kabızlığa iyi gelir
Göz sağlığını destekler.
✖ Kansızlığı bitirir.
Kalp sağlığını korur.
✖ Romatizmayı iyileştirir.

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