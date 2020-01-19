Bal gibi aşk! Balın faydaları nelerdir?

Ağızları tatlandıran bal, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor:
✖ Öksürüğü hafifletir.
✖ Kabızlığa iyi gelir
✖ Göz sağlığını destekler.
✖ Kansızlığı bitirir.
✖ Kalp sağlığını korur.
✖ Romatizmayı iyileştirir.
✖ Öksürüğü hafifletir.
✖ Kabızlığa iyi gelir
✖ Göz sağlığını destekler.
✖ Kansızlığı bitirir.
✖ Kalp sağlığını korur.
✖ Romatizmayı iyileştirir.
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