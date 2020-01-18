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leri kırar

Yediden yetmişe herkesin tükettiği ler, sağlığımızla oynuyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. , nın çocuklarda uyku düzenini bozduğunu belirtiyor.

Kola kemikleri kırar
Yediden yetmişe herkesin tükettiği ler, sağlığımızla oynuyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. , nın çocuklarda uyku düzenini bozduğunu belirtiyor. "Gazlı içeceklerin içerisindeki fosforik asit dişlerde aşınmalara neden olur ve dişleri çürütür. ler de kalsiyum kullanımını azaltır ve kemik erimesi riskini artırır" diyor.

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