Kola kemikleri kırar

Yediden yetmişe herkesin tükettiği gazlı içecekler, sağlığımızla oynuyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Gözkeser, kolanın çocuklarda uyku düzenini bozduğunu belirtiyor. "Gazlı içeceklerin içerisindeki fosforik asit dişlerde aşınmalara neden olur ve dişleri çürütür. Kemikler de kalsiyum kullanımını azaltır ve kemik erimesi riskini artırır" diyor.
- Sağlık
- 18.01.2020
- Gazete
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