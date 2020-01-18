Yemekleri lezzetlendiren sumak, kandaki insülini dengeler. Diyabet hastalığından korur. Üst solunum yollarını temizler. Yorgunluğu alır ve depresyondan korur. Mide ve bağırsakları temizler. Yemekleri lezzetlendiren sumak, kandaki insülini dengeler. Diyabet hastalığından korur. Üst solunum yollarını temizler. Yorgunluğu alır ve depresyondan korur. Mide ve bağırsakları temizler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.