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Halsizliğe etkisi! işte faydaları

Yemekleri lezzetlendiren , kandaki insülini dengeler. Diyabet hastalığından korur. Üst solunum yollarını temizler. Yorgunluğu alır ve depresyondan korur. Mide ve bağırsakları temizler.

Halsizliğe sumak etkisi
Yemekleri lezzetlendiren sumak, kandaki insülini dengeler. Diyabet hastalığından korur. Üst solunum yollarını temizler. Yorgunluğu alır ve depresyondan korur. Mide ve bağırsakları temizler.

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