Antioksidan etkisiyle kansere savaş açan pırasa, kolesterolü düşürür. İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir. Kabızlığı bitirir. Damar sertliğini önleyen pırasa, idrar söktürücüdür. Kan dolaşımını düzenler. Gut hastalığını önler. Kan şekeri seviyesini dengeleyen pırasa, depresyondan da korur.
- Sağlık
- 17.01.2020
- Gazete
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