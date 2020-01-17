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Kolesterole ! İşte faydaları...

Antioksidan etkisiyle e savaş açan , kolesterolü düşürür. İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir. Kabızlığı bitirir. Damar sertliğini önleyen pırasa, idrar söktürücüdür.

Kolesterole pırasa
Antioksidan etkisiyle e savaş açan , kolesterolü düşürür. İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir. Kabızlığı bitirir. Damar sertliğini önleyen pırasa, idrar söktürücüdür. Kan dolaşımını düzenler. Gut hastalığını önler. Kan şekeri seviyesini dengeleyen pırasa, depresyondan da korur.

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