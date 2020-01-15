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Portakal ! Portakalın faydaları nelerdir?

Bol miktarda lif ve protein içeren portakal, şifa saçıyor. C vitamini deposu portakal, kan dolaşımını hızlandırıyor. Afrodizyak etkisi yaparak . Sperm kalitesini yükselterek üreme sağlığına katkıda bulunuyor.

Sevgili portakal
Bol miktarda lif ve protein içeren portakal, şifa saçıyor. C vitamini deposu portakal, kan dolaşımını hızlandırıyor. Afrodizyak etkisi yaparak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükselterek üreme sağlığına katkıda bulunuyor.

Diğer faydalarını şöyle sıralanıyor:

Obeziteyi önler.

Diyabet riskini azaltır.

Kalp-damar sağlığını korur.

Kemikleri güçlendirir.

Kansere kalkan olur.

Cinsel gücü arttırır.

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