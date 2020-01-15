Bol miktarda lif ve protein içeren portakal, şifa saçıyor. C vitamini deposu portakal, kan dolaşımını hızlandırıyor. Afrodizyak etkisi yaparak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükselterek üreme sağlığına katkıda bulunuyor.
Diğer faydalarını şöyle sıralanıyor:
Obeziteyi önler.
Diyabet riskini azaltır.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Kansere kalkan olur.
Cinsel gücü arttırır.
Diğer faydalarını şöyle sıralanıyor:
Obeziteyi önler.
Diyabet riskini azaltır.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Kansere kalkan olur.
Cinsel gücü arttırır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.