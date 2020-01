Günde bir diş sarımsak yemek, kalp krizini engelliyor! | A'dan Z'ye kalp sağlığı

bir kalbe sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Araştırmalar, doğru besinleri tüketmeninüzerindeki etkisini gösteriyor. Ancak günümüzde şehirleşmeyle birlikte değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, ne yazık ki kalp sağlığını bozuyor.Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ndenkalbimizi seven besinleri sıralıyor:Damarların elastikiyetini artırır. Kalp sağlığını korur.Somon, uskumru, ton, sardalya ve semizotu Omega-3 yağ asidinden zengindir.Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega-3 açısından zengindir. Bu sayede kalp hastalık larına karşı koruyucudur.İçinde bulunan kükürtlü bileşikler,Koroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Her günkalp sağlığını korumaya yardımcı olur.Folik asit, E vitamini, demir, fosfor, çinko mineralleri ve Omega-3 yağ asidi açısından zengindir. Ceviz yüksek kolesterolü düşürür, kalbi korur.Antioksidan özelliğiyle kalp hastalıklarını engeller. Kilo vermeye yardımcı olur. Bu sayede İçerdiği antioksidan sayesinde kalp hastalıklarını engeller. Her gün 7-8 adet çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir.Antioksidan zenginidir. İçerdiği likopen sayesindeBağırsak florasını zenginleştiren probiyotik gıdalar, kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor. Kalp ve damar hastalıkları üzerinde yararlı etki gösteriyor. Özellikle ev yoğurdu ve kefir tüketimi, vücudu tepeden tırnağa onarıyor.Günde 1 su bardağı kadar tüketilmesi kalp sağlını korumada etkilidir.