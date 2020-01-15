Günde bir diş sarımsak yemek, kalp krizini engelliyor! | A'dan Z'ye kalp sağlığı

Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Araştırmalar, doğru besinleri tüketmenin kalp sağlığı üzerindeki etkisini gösteriyor. Ancak günümüzde şehirleşmeyle birlikte değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, ne yazık ki kalp sağlığını bozuyor.
Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, kalbimizi seven besinleri sıralıyor:
OMEGA-3: Damarların elastikiyetini artırır. Kalp sağlığını korur. Haftada 2-3 gün balık tüketilmesi kalp hastalıkları riskini azaltır. Somon, uskumru, ton, sardalya ve semizotu Omega-3 yağ asidinden zengindir.
KETEN TOHUMU: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega-3 açısından zengindir. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Her gün bir tatlı kaşığı keten tohumu tüketmek kalbi güçlendirir.
SOĞAN VE SARIMSAK: İçinde bulunan kükürtlü bileşikler, damar içerisindeki pıhtılaşmayı engeller. Koroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Her gün bir diş sarımsak yemek, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.
CEVİZ: Folik asit, E vitamini, demir, fosfor, çinko mineralleri ve Omega-3 yağ asidi açısından zengindir. Ceviz yüksek kolesterolü düşürür, kalbi korur.
YEŞİL ÇAY: Antioksidan özelliğiyle kalp hastalıklarını engeller. Kilo vermeye yardımcı olur. Bu sayede fazla kiloya bağlı kalp hastalıkları riskini azaltır.
KIRMIZI ÜZÜM: İçerdiği antioksidan sayesinde kalp hastalıklarını engeller. Her gün 7-8 adet çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir.
DOMATES: Antioksidan zenginidir. İçerdiği likopen sayesinde kalp hastalıkları oluşum riskini azaltır.
GÜNDE BİR KASE YOĞURT
Bağırsak florasını zenginleştiren probiyotik gıdalar, kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor. Kalp ve damar hastalıkları üzerinde yararlı etki gösteriyor. Özellikle ev yoğurdu ve kefir tüketimi, vücudu tepeden tırnağa onarıyor.
Günde 1 su bardağı kadar tüketilmesi kalp sağlını korumada etkilidir.
A'DAN Z'YE KALP SAĞLIĞI - BESLENME VE DİYET UZMANI DR. TUBA KAYAN TAPAN
YARIN: EGZERSİZ ŞART!
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, kalbimizi seven besinleri sıralıyor:
OMEGA-3: Damarların elastikiyetini artırır. Kalp sağlığını korur. Haftada 2-3 gün balık tüketilmesi kalp hastalıkları riskini azaltır. Somon, uskumru, ton, sardalya ve semizotu Omega-3 yağ asidinden zengindir.
KETEN TOHUMU: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega-3 açısından zengindir. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Her gün bir tatlı kaşığı keten tohumu tüketmek kalbi güçlendirir.
SOĞAN VE SARIMSAK: İçinde bulunan kükürtlü bileşikler, damar içerisindeki pıhtılaşmayı engeller. Koroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Her gün bir diş sarımsak yemek, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.
CEVİZ: Folik asit, E vitamini, demir, fosfor, çinko mineralleri ve Omega-3 yağ asidi açısından zengindir. Ceviz yüksek kolesterolü düşürür, kalbi korur.
YEŞİL ÇAY: Antioksidan özelliğiyle kalp hastalıklarını engeller. Kilo vermeye yardımcı olur. Bu sayede fazla kiloya bağlı kalp hastalıkları riskini azaltır.
KIRMIZI ÜZÜM: İçerdiği antioksidan sayesinde kalp hastalıklarını engeller. Her gün 7-8 adet çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir.
DOMATES: Antioksidan zenginidir. İçerdiği likopen sayesinde kalp hastalıkları oluşum riskini azaltır.
GÜNDE BİR KASE YOĞURT
Bağırsak florasını zenginleştiren probiyotik gıdalar, kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor. Kalp ve damar hastalıkları üzerinde yararlı etki gösteriyor. Özellikle ev yoğurdu ve kefir tüketimi, vücudu tepeden tırnağa onarıyor.
Günde 1 su bardağı kadar tüketilmesi kalp sağlını korumada etkilidir.
A'DAN Z'YE KALP SAĞLIĞI - BESLENME VE DİYET UZMANI DR. TUBA KAYAN TAPAN
YARIN: EGZERSİZ ŞART!
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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