Pankreasın düşmanı hamburger

Pankreas kanseri, en çok ölüme yol açan kanser türü olarak gösteriliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı; kırmızı et, işlenmiş hayvansal gıdalar ve fazla nişastalı, şekerli gıdalara dayanan Batı tipi beslenmenin kanser riskini artırdığını söylüyor. Sebze, meyve ve posalı, tahıllı yiyeceklerin ağırlıklı olduğu Akdeniz tipi beslenmenin pankreas kanserinden korunmada kritik önemi olduğunu vurguluyor.