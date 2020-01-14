Genetik faktörler, pek çok hastalığın temelinde yatıyor. Son 10 yılda yapılan genetik çalışmalar, damar sertliği ve kalp hastalıklarının anne babadan çocuklara geçtiğini gösteriyor. Bunun dışında sigara, şeker, tansiyon, fazla kilo, hareketsiz yaşam ve stres gibi faktörlerin de kalp krizi riskini artırdığı biliniyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Şamilgil, kalp hastalığının genetik şifresini açıklıyor...

2-3 KAT ARTIYOR

Babasında 55, annesinde 65 yaşından önce kalp hastalığı olanların benzer yaşta kalp krizi olma riski 2-3 kat artıyor. Buna rağmen egzersiz yapan ve diğer risk faktörlerinden uzak bir yaşam sürdürenlerde bu risk düşüyor. Sonuç olarak çocukluk çağından itibaren şekillenen doğru yaşam tarzı, bireylerin ileri yaşlardaki sağlık durumunu ve hayat süresini etkiliyor. Bunun için de paketli gıdalardan uzak durmak, sandviç, hamburger ve pizza gibi hazır gıda- lar yerine evde 'tencere yemeyi' yemek gerekiyor.

ZEYTİNYAĞINI EKSİK ETMEYİN

Katkılı, işlenmiş et ürünleri (salam, sosis, sucuk vb.) kalp sağlığı açısından risk oluşturuyor. Mevsim meyve, sebze, zeytinyağı ve kuruyemiş tüketimine ağırlık vermek gerekiyor. Düzenli egzersiz yapmak, ideal kiloda olmak ve günde ortalama 7-8 saat uyumak da kalp sağlığını koruyor.

KEFİR HAYAT KURTARIR

SAĞLIKLI bir kalbe sahip olmanın yolu, sağlıklı gıdaları tüketmekten geçiyor. Dr. Özgür Şamilgil şekerli, unlu ve katkı maddeli gıdalardan uzak durulmasını öneriyor. Her gün antioksidan içeriği yüksek olan 1 tatlı kaşığı gerçek bal tüketmek kalbi koruyor. Haftada en azından 2-3 gün balık yemek, 50-60 gr. kavrulmamış ceviz tüketmek hayati önem taşıyor. Dr. Şamilgil, "Doğal yoğurt, sirke, nar ekşisi, kefir, ev turşusu, peynir tüketin. Sarımsak, soğan, tarçın ve kırmızıbiber gibi baharatları sofradan eksik etmeyin. Abartmadan doğal tereyağı, doğal yumurta tüketin" diyor.

KADINLAR TEHLİKE ALTINDA

Kadınlık hormonu olan östrojen, menopoz dönemine kadar kalp hastalıklarının oluşumunu engelliyor. Ancak menopozdan sonra kadınlarda kriz riski artıyor. Annenin şişman olması, gebelikte yanlış beslenmesi bebeğin damar sertliğine yatkınlığını artırıyor.

YARIN: KALP VE BESLENME

İÇ HASTALIKLARI UZM. DR. ÖZGÜR ŞAMİLGİL

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL