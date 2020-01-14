Herkes genç ve güzel görünmenin hayalini kuruyor. Bunun yolu doğru beslenmekten ve cilde doğru bakım yapmaktan geçiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, 20'li yaşlardan itibaren cilt bakımının yollarını açıklıyor:

20'Lİ YAŞLAR: Vücutta kolajen proteini azalmaya başlar. Hafif kırışıklıklar ve ince çizgiler oluşur. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini tüketimi cildi korur ve yaşlanmasını yavaşlatır.

30'LU YAŞLAR: Cildin nem seviyesi düşer. Ciltte kuruluk, cansız ve donuk bir görüntü oluşur. İnce kırışıklıklar için botoks yapılabilir.

40'LI YAŞLAR: Ciltteki kolajen yapımı hızla azalır. Sarkmalar oluşur. C vitamini ve omega 3-6 içeren besinler tüketmek gerekir.

50'Lİ YAŞLAR: Yanak bölgesinden itibaren cilt sarkmaya başlar. Yaş ilerledikçe çene ve elmacık kemiğinde aşınma olur. PRP, kök hücre gibi hücresel bakımlar cilde nemi geri kazandırır.





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