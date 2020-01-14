Herkes genç ve güzel görünmenin hayalini kuruyor. Bunun yolu doğru beslenmekten ve cilde doğru bakım yapmaktan geçiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, 20'li yaşlardan itibaren cilt bakımının yollarını açıklıyor:
20'Lİ YAŞLAR: Vücutta kolajen proteini azalmaya başlar. Hafif kırışıklıklar ve ince çizgiler oluşur. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini tüketimi cildi korur ve yaşlanmasını yavaşlatır.
30'LU YAŞLAR: Cildin nem seviyesi düşer. Ciltte kuruluk, cansız ve donuk bir görüntü oluşur. İnce kırışıklıklar için botoks yapılabilir.
40'LI YAŞLAR: Ciltteki kolajen yapımı hızla azalır. Sarkmalar oluşur. C vitamini ve omega 3-6 içeren besinler tüketmek gerekir.
50'Lİ YAŞLAR: Yanak bölgesinden itibaren cilt sarkmaya başlar. Yaş ilerledikçe çene ve elmacık kemiğinde aşınma olur. PRP, kök hücre gibi hücresel bakımlar cilde nemi geri kazandırır.
50 yaşındaki Jennifer Lopez, cildini C vitamini ile besliyor. Bu sayede yıllara meydan okuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.