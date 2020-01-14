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Her yaşta güzellik! 'in formunun sırrı ortaya çıktı...

Herkes genç ve güzel görünmenin hayalini kuruyor. Bunun yolu doğru beslenmekten ve cilde doğru bakım yapmaktan geçiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. , 20'li yaşlardan itibaren cilt bakımının yollarını açıklıyor. 50 yaşındaki , cildini C vitamini ile besliyor. Bu sayede yıllara meydan okuyor.

Her yaşta güzellik

Herkes genç ve güzel görünmenin hayalini kuruyor. Bunun yolu doğru beslenmekten ve cilde doğru bakım yapmaktan geçiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, 20'li yaşlardan itibaren cilt bakımının yollarını açıklıyor:

20'Lİ YAŞLAR: Vücutta kolajen proteini azalmaya başlar. Hafif kırışıklıklar ve ince çizgiler oluşur. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini tüketimi cildi korur ve yaşlanmasını yavaşlatır.

30'LU YAŞLAR: Cildin nem seviyesi düşer. Ciltte kuruluk, cansız ve donuk bir görüntü oluşur. İnce kırışıklıklar için botoks yapılabilir.

40'LI YAŞLAR: Ciltteki kolajen yapımı hızla azalır. Sarkmalar oluşur. C vitamini ve omega 3-6 içeren besinler tüketmek gerekir.

50'Lİ YAŞLAR: Yanak bölgesinden itibaren cilt sarkmaya başlar. Yaş ilerledikçe çene ve elmacık kemiğinde aşınma olur. PRP, kök hücre gibi hücresel bakımlar cilde nemi geri kazandırır.



50 yaşındaki , cildini C vitamini ile besliyor. Bu sayede yıllara meydan okuyor.

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