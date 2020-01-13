Her 12 erkekten birinde görülüyor! Prostat 45 yaşını bekler

Mesane ve penis arasındaki salgı bezi olan prostat, yaşlandıkça testosteron (erkeklik hormonu) etkisiyle büyüyor. Bu büyüme, erkeklerde idrar atımını zorlaştırıyor. Kimi zaman da prostat kanserine yol açıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Çelik, her 12 erkekten birini etkileyen prostat kanserinde erken teşhis ve doğru tedavinin önemine değiniyor.
DÜZENLİ KONTROL ŞART
Erkeklerin 45 yaşından itibaren herhangi bir şikayetleri olmasa bile düzenli olarak uzman kontrolüne gitmelerini öneriyor. Rutin PSA tetkikinde bir şüphe olması durumunda prostat biyopsisi yapılarak patolojik olarak prostat kanserinin tanısının konulacağını söylüyor. Prostat kanserinde tedavi yöntemlerine değinen Op. Dr. Çelik, "Hastalık eğer prostatla sınırlıysa tek tedavi seçeneği mevcut bu da radikal prostatektomi, pelvik lenf nodu eksizyonudur. Prostat kanseri ilk lenf nodlarına, ardından kemiklere metastaz, sonrasında ise diğer organlara metastaz yapar. Böyle bir durum söz konusu olduğunda standart başlangıç tedavisi, hormal tedavisi ve kemoterapi uygulanır. Bu tedavilere yanıt alınamazsa hedefe yönelik tedaviler ve nükleer tıp yöntemleri devreye girer" diyor.
DÜZENLİ KONTROL ŞART
Erkeklerin 45 yaşından itibaren herhangi bir şikayetleri olmasa bile düzenli olarak uzman kontrolüne gitmelerini öneriyor. Rutin PSA tetkikinde bir şüphe olması durumunda prostat biyopsisi yapılarak patolojik olarak prostat kanserinin tanısının konulacağını söylüyor. Prostat kanserinde tedavi yöntemlerine değinen Op. Dr. Çelik, "Hastalık eğer prostatla sınırlıysa tek tedavi seçeneği mevcut bu da radikal prostatektomi, pelvik lenf nodu eksizyonudur. Prostat kanseri ilk lenf nodlarına, ardından kemiklere metastaz, sonrasında ise diğer organlara metastaz yapar. Böyle bir durum söz konusu olduğunda standart başlangıç tedavisi, hormal tedavisi ve kemoterapi uygulanır. Bu tedavilere yanıt alınamazsa hedefe yönelik tedaviler ve nükleer tıp yöntemleri devreye girer" diyor.
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