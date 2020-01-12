Böbrek ve mesanede oluşan üriner sistem taşları, mineral ve asit tuzlarından meydana geliyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Adil Güçlü Güçal, taş hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi veriyor. Taş hastalığının sırtta ağrı, idrar yaparken ağrı ve yanma hissi, bulanık ve kötü kokulu idrar ve bulantı ile belirti verdiğini söylüyor. Tedavinin taşın türü, nedeni, boyutu ve yerleşim yerine göre değişim gösterdiğini söyleyen Op. Dr. Güçal "Pek çok böbrek taşı girişimsel tedaviler gerektirmez. 5 mm'nin altındaki taşların yüzde 98'i düşürülebilir" diyor.

SÜT İÇEBİLİRSİNİZ...

Taş oluşumunu engellemek için bol bol su içilmesini ve tuz tüketiminin azaltılmasını öneriyor. "Çilek, ıspanak, çikolata, çay ve kahve az tüketilmeli. Süt ve süt ürünleri sanılanın aksine taş riskini artırmaz" bilgisini veriyor.