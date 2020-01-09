Genç kalmak için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor! İşte kırışıklığı engelleyen o besinler...

Yıllara meydan okuyan bir güzellik, ışıldayan ve kırışıksız bir cilt... Hemen herkes, güzel yaşlanmanın hayalini kuruyor. Ancak güneş, radyasyon, sigara, çevre kirliliği, stres ve yetersiz beslenme, yaşlanmayı hızlandırıyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Avustralyalı Beslenme Uzmanı Carla Oates, düzenli egzersiz yapmanın ve doğru beslenmenin cilt sağlığı üzerindeki etkisine değiniyor. Hollandalı ve ABD'li bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre sağlıklı bir diyet, kırışıklıkları engelliyor. Bunun için antioksidan, vitamin ve mineral deposu besinlerin tüketilmesi öneriliyor. Carla Oates, o besinleri şöyle sıralıyor:

A VİTAMİNİ: Cildin yenilenmesini de sağlıyor. Radyasyon hasarlarını gideriyor. Karaciğer, yumurta sarısı ve tereyağı bolca A vitamini barındırıyor. A vitamini ayrıca kabak, havuç, tatlı patates gibi gıdalarda bulunuyor.

C VİTAMİNİ: Narenciye, kuşburnu, nar, brokoli, ıspanak ve maydanoz, bolca C vitamini içeriyor. Yaşa bağlı oluşan hasarları gideren kolajen desteği sağlıyor.

D VİTAMİNİ: Bu vitamin en çok güneşten sentezleniyor. D vitamini cilt hücrelerini ve saç köklerini besliyor. Bu da daha genç görünmeyi sağlıyor. D vitamini balık, yumurta sarısı ve süt ürünlerinde bulunuyor.

E VİTAMİNİ: Cilt hücrelerini onarır. Ceviz, badem, fındık, baklagillerde bulunur.

K VİTAMİNİ: Eksikliği, cilt kırışıklığını hızlandırır. Lahana turşusunda bolca bulunur.

FINDIK DA YİYİN: Mineraller de cilt sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Fındık ve kakaoda bulunan magnezyum, cildi koruyor. Bir diğer yaşlanma karşıtı mineral olan çinko da kabak çekirdeğinde bulunuyor. Cilde kolajen desteği sağlıyor.

YARIN: BAĞIRSAK DOSTU BESİNLER

BESLENME UZMANI - CARLA OATES

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL