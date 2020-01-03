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yla keskin ler

Yeşil , antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler ve diyabet riskini azaltır. sağlığını da korur. Dişlerin sararmasını ve ağız kokusunu engeller. Tok tutar.

Elmayla keskin dişler
Yeşil , antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler ve diyabet riskini azaltır. Diş sağlığını da korur. lerin sararmasını ve ağız kokusunu engeller. Tok tutar.

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