Elmayla keskin dişler

Yeşil elma, antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler ve diyabet riskini azaltır. Diş sağlığını da korur. Dişlerin sararmasını ve ağız kokusunu engeller. Tok tutar. Yeşil elma, antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler ve diyabet riskini azaltır. Diş sağlığını da korur. Dişlerin sararmasını ve ağız kokusunu engeller. Tok tutar.
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