Bugünkü
Takvim

gücü ve isteği arttırıyor! nelerdir?

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak istek azalıyor. Doğru beslenme ise aşkın ömrünü uzatıyor. C vitamini deposu , cinsel sorunlara karşı adeta ilaç etkisi yapıyor. Bu meyve, kan dolaşımını hızlandırıyor. Cinsel gücü ve isteği arttırıyor.

Mutluluğa portakal
Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cinsel istek azalıyor. Doğru beslenme ise aşkın ömrünü uzatıyor. C vitamini deposu , sorunlara karşı adeta ilaç etkisi yapıyor. Bu meyve, kan dolaşımını hızlandırıyor. Cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Uzmanlar nı şöyle özetliyor:

Böbrek taşlarını döker.
Kolesterolü düşürür.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Kanserle mücadele eder.
Baş ağrısını dindirir.
Öksürüğü keser.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriPortakal cinsel gücü ve isteği arttırıyor! Portakalın faydaları nelerdir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri