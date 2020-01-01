Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cinsel istek azalıyor. Doğru beslenme ise aşkın ömrünü uzatıyor. C vitamini deposu portakal, cinsel sorunlara karşı adeta ilaç etkisi yapıyor. Bu meyve, kan dolaşımını hızlandırıyor. Cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Uzmanlar portakalın faydalarını şöyle özetliyor:
Böbrek taşlarını döker.
Kolesterolü düşürür.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Kanserle mücadele eder.
Baş ağrısını dindirir.
Öksürüğü keser.
Böbrek taşlarını döker.
Kolesterolü düşürür.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Kanserle mücadele eder.
Baş ağrısını dindirir.
Öksürüğü keser.
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