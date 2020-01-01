Ekmek yoksa çikolata yiyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, en sağlıklı çikolatanın bitter olduğunu söylüyor. "Karbonhidrat ve yağ tüketimini dengelemek adına çikolatayı dengeli tüketmek gerekiyor. Karbonhidrat oranı yüksek pilav, makarna ve ekmekten keserek çikolata tüketebilirsiniz. Dengeyi sağladığınız sürece çikolata elbette beslenmede yer alabilir" diyor. Günde iki kare bitter çikolatanın kalbi koruduğunu söylüyor.
- Sağlık
- 01.01.2020
- Gazete
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