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Beslenme ve Diyet Uzmanı , en sağlıklı nın bitter olduğunu söylüyor. "Karbonhidrat ve yağ tüketimini dengelemek adına çikolatayı dengeli tüketmek gerekiyor.

Ekmek yoksa çikolata yiyin
Beslenme ve Diyet Uzmanı , en sağlıklı nın bitter olduğunu söylüyor. "Karbonhidrat ve yağ tüketimini dengelemek adına çikolatayı dengeli tüketmek gerekiyor. Karbonhidrat oranı yüksek pilav, makarna ve ten keserek çikolata tüketebilirsiniz. Dengeyi sağladığınız sürece çikolata elbette beslenmede yer alabilir" diyor. Günde iki kare bitter çikolatanın kalbi koruduğunu söylüyor.

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