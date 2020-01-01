Dişleriniz sararmasın

Herkes, bembeyaz sağlıklı dişlerin hayalini kuruyor. Diş Hekimi Özge Gürbüz, kışın artan bitki çayı tüketiminin diş sağlığına etkisine ilişkin uyarılarda bulunuyor. Çay ve kahvenin, dişleri sararttığını ve lekelere neden olduğunu söylüyor. "Fazla renkli bitki çaylarının sık tüketimi dişlerin rengini değiştirir. Örneğin kırmızı renkli kuşburnu çayından bahsedebiliriz. Bu tip diş renkleri üzerinde zararlı etkileri bulunan ürünleri tükettikten sonra dişler hemen fırçalanmalı ve diş araları temizlenmeli" diyor.