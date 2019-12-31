İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Toplumda sık görülen bu hastalıkların başında, Parkinson geliyor. Kronik bir nörolojik hastalık olan Parkinson, beyinde hareketlerin koordinasyonundan sorumlu hücrelerin yıkımına bağlı olarak gelişiyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Topçular, yaşam süresini kısaltan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor..

EL VE AYAKTA TİTREME

Parkinson'da yıkıma uğrayan hücreler, beyinde dopamin denilen maddenin sentezini sağlıyor. Dopamin adlı madde başta hareketlerin kontrolü ve koordinasyonu olmak üzere beyinde birçok görev üstleniyor. Hastalığa bağlı olarak beyinde dopamin miktarı azaldıkça hastanın hareketlerini kontrol etmesi güçleşiyor. Parkinson hastalığının, 4 temel semptomu bulunuyor. Bunlar tremor (eller ve ayaklardaki titreme), rijidite (kol ve bacaklardaki katılık), bradikinezi (hareketlerin yavaşlaması) ve postural instabilite (denge ve koordinasyonun bozulması) olarak adlandırılıyor. Diğer semptomlar arasında ağrı, unutkanlık, yorgunluk, uyku bozuklukları ve kabızlık ortaya çıkıyor. Parkinson hastalığına yakalanma riski, yaşla birlikte artış gösteriyor. Ailesinde Parkinson hikayesi olanlar da daha çok risk içeriyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Parkinson'da öncelikle ilaç tedavisi uygulanıyor. Yeterli olmadığı durumlarda ise beyin pili tercih ediliyor. Bu amaçla pil, göğüs kafesinin üstüne cerrahi olarak yerleştiriliyor. Pillerin ortalama süresi yaklaşık 5-10 yıl sürüyor. Pil ömrü sona erdiğinde sadece göğüs kafesindeki pilin değiştirilmesi yeterli oluyor. Ayrıca günümüzde şarj edilebilir piller de kullanılabiliyor.

NASIL BESLENMELİ?

Parkinson tanısı günümüzde nöroloji uzmanı tarafından yapılan klinik ve laboratuvar değerlendirmeleri ile konuluyor. İyi bir bakım, düzenli beslenme, ilaçların düzenli kullanımı hastalığın neden olduğu şikayetleri azaltıyor. Beslenme tarzı olarak Akdeniz mutfağını tercih etmek gerekiyor.

YARIN: ERKEKLERDE DEPRESYON

PROF. DR. BARIŞ TOPÇULAR - AKLIN YOLU SAĞLIK-4