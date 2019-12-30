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Gribi kışkışlayın! İşte lerin vücuda faydaları...

Havaların soğumasıyla birlikte, hastalıklar bağışıklığın zayıfladığı anı bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, bağışıklığı güçlendirmek için Omega-3, A, C ve E lerinden zengin beslenmek gerektiğini söylüyor. Hangi vitaminlerin vücuda hangi faydası bulunduğunu sıralıyor...

Gribi kışkışlayın!

Havaların soğumasıyla birlikte, hastalıklar bağışıklığın zayıfladığı anı bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, bağışıklığı güçlendirmek için Omega-3, A, C ve E vitaminlerinden zengin beslenmek gerektiğini söylüyor. Hangi lerin vücuda hangi faydası bulunduğunu sıralıyor:

C vitamini: Vücudun en temel koruyucusudur. Yetişkin bir bireyin günlük ortalama 90 mg C vitamini alması gerekir. Sabah kahvaltıda üç adet yeşilbiber ve gün içinde iki adet mandalina tüketmek günlük C vitamini ihtiyacını karşılar.
Çinko: Güçlü bir antioksidandır. Kırmızı ette ve kabak çekirdeğinde bolca bulunur. Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıkların iyileşmesini hızlandırır.
Su için: Yeterli su tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kronik yorgunluğu önler.Enfeksiyonları temizler.

İYİLEŞTİRİR
A vitamini: Üst solunum yolu enfeksiyonlarını korur. Hayvansal kaynakları arasında karaciğer, yumurta, süt ve tereyağı yer alırken bitkisel olarak ise özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı vb) ile turuncu renkli (havuç, kış kabağı vb) besinlerde bulunur.

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