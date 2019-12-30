Fındık ye şifa bul

Kendisi küçük, faydası büyük olan fındık içerdiği protein, karbonhidrat, demir ve çinko ile vücuda güç veriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Beyni korur. Hafızayı destekler.

Tok tutar ve zayıflatır.

Diyabet riskini azaltır.

Kolesterolü düşürür. Kalp krizini önler.

Kanserden korur. Meme ve prostat kanseri riskini azaltır.