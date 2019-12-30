Fındık ye şifa bul

Kendisi küçük, faydası büyük olan fındık içerdiği protein, karbonhidrat, demir ve çinko ile vücuda güç veriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Beyni korur. Hafızayı destekler.
Tok tutar ve zayıflatır.
Diyabet riskini azaltır.
Kolesterolü düşürür. Kalp krizini önler.
Kanserden korur. Meme ve prostat kanseri riskini azaltır.
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