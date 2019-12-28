Karabiber kalbini çalsın

Soğuk hava, kalbe de zarar veriyor. Yapılan çalışmalar, kış aylarında kalp krizi riskinin arttığını gösteriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Uzun, havaların soğuduğu bu günlerde kalbi koruyacak önerilerde bulunuyor. "Tarçın, zerdeçal ve karabiber, metabolizmayı hızlandırır ve vücut sıcaklığını korumaya yardımcı olur. Kuruyemişler damar yapısını korur ve kalori içerikleriyle vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur" diyor.