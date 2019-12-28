Kadın düşmanı varis

Toplardamarların rahatsızlığı sonucu ortaya çıkan varisler, kadınlarda daha sık görülüyor. Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz; fazla kilo, hareketsizlik, gün içinde hareketsizlik, aşırı sıkı pantolon ve çorap giymenin varis riskini artırdığını söylüyor.

TEDAVİ ŞART

Varislerden kurtulmak için radyofrekans yöntemi, lazer tedavileri ve "glue" adı verilen zamk tedavileri uygulanıyor. Hangi yöntemin uygulanacağına hastanın varislerinin büyüklüğüne ve evresine göre karar veriliyor. Kaçak, ana damarlardan birinde ise lazer veya radyofrekans ışınlarıyla yakılabiliyor. İnce damarlar içinse saf skleroterapi veya köpük skleroterapi tedavileri tercih ediliyor.