Bugünkü
Takvim

Kadın düşmanı !

Toplardamarların rahatsızlığı sonucu ortaya çıkan ler, kadınlarda daha sık görülüyor. Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz; fazla kilo, hareketsizlik, gün içinde hareketsizlik, aşırı sıkı pantolon ve çorap giymenin varis riskini artırdığını söylüyor.

Kadın düşmanı varis

Toplardamarların rahatsızlığı sonucu ortaya çıkan ler, kadınlarda daha sık görülüyor. Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz; fazla kilo, hareketsizlik, gün içinde hareketsizlik, aşırı sıkı pantolon ve çorap giymenin varis riskini artırdığını söylüyor.

TEDAVİ ŞART
Varislerden kurtulmak için radyofrekans yöntemi, lazer tedavileri ve "glue" adı verilen zamk tedavileri uygulanıyor. Hangi yöntemin uygulanacağına hastanın varislerinin büyüklüğüne ve evresine göre karar veriliyor. Kaçak, ana damarlardan birinde ise lazer veya radyofrekans ışınlarıyla yakılabiliyor. İnce damarlar içinse saf skleroterapi veya köpük skleroterapi tedavileri tercih ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKadın düşmanı varis!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri