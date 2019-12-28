Uzun yıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılan aynısefa yağı, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mide ağrılarını yatıştıran, gastrit, reflü ve ülsere karyı koruyan aynısefa yağı, bağırsak sağlığını koruyor. Saçları yumuşatıyor ve saç dökülmesini engelliyor. Kuru ciltleri nemlendiren aynısefa yağı, akneleri temizliyor. Egzama ve sedefi iyileştiriyor.
- Sağlık
- 28.12.2019
- Gazete
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