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nın ilacı yağı! İşte faydaları...

Uzun yıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılan yağı, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mide ağrılarını yatıştıran, gastrit, reflü ve ülsere karyı koruyan aynısefa yağı, bağırsak sağlığını koruyor.

Egzamanın ilacı aynısefa yağı
Uzun yıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılan aynısefa yağı, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mide ağrılarını yatıştıran, gastrit, reflü ve ülsere karyı koruyan yağı, bağırsak sağlığını koruyor. Saçları yumuşatıyor ve saç dökülmesini engelliyor. Kuru ciltleri nemlendiren aynısefa yağı, akneleri temizliyor. ve sedefi iyileştiriyor.

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