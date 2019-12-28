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nedir? Tedavi yönetmeleri nelerdir? İşte detaylar...

Çağın vebası , 65 yaşından sonra sık görülüyor. ABD'de geliştirilen yeni iğne ise bu hastalığın tedavisine umut oluyor... Alzheimer için ABD’de geliştrilen iğnenin önümüzdeki yıllarda üretime geçmesi planlanıyor.

Alzheimer 65 yaşında

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte görülen 'bunama' hastalığı adıyla bile korkutmaya yetiyor. Günlük hayatta yaşanan ufak unutkanlıklarda bile herkes "Acaba Alzheimer mı oldum?" paniği yaşıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. , ile ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

KARIŞTIRMAYIN!
Alzheimer hastalığı, çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her 3 saniyede bir kişiye Alzheimer tanısı konuluyor. Toplumda ve Alzheimer hastalığı çok fazla karıştırılıyor. Prof. Dr. Topçular, bu iki arasındaki farkı açıklıyor. Demans hastalarında zihinsel fonksiyonlarda günlük yaşamı etkileyecek derece bozulmalar oluyor. Ayrıca problem çözme, planlama, davranışların kontrolü gibi yetenekler bozuluyor ve kişilik özelliklerinde değişim görülüyor. Alzheimer hastalığı ise genellikle unutkanlıkla başlıyor. Bazen bu unutkanlık, yaşa bağlı olarak değerlendirilip ihmal ediliyor. Bu da tedaviyi geciktiriyor. Hastalığın orta evrelerine gelindiğinde hastalar diş fırçalama veya elbiselerini ilikleme gibi basit şeyleri yapmakta bile güçlük çekiyor.

MUCİZE İĞNE
Günümüzde ne yazık ki Alzheimer hastalığını durduran ya da tamamen geçiren bir tedavi bulunmuyor. Ancak bilim adamlarının bu yıl Temmuz ayında Washington'da gerçekleştirilen Dünya Alzheimer Kongresi'ndeki açıklamaları, umut vaadediyor. Sonuçları merakla beklenen çalışmalara göre erken evre hastalara uygulanan aşı tedavisinin hastalığın ilerlemesi büyük oranda azalttığı vurgulanıyor.

AİLEDEN MİRAS
ALZHEİMER riski yaşla beraber artıyor. 65 yaşından sonra hastalık sıklığı her beş yılda bir ikiye katlanıyor. Ailesinde Alzheimer hastalığı olanlar da risk taşıyor. Bu kişilerin tedbir için düzenli kontrollerini aksatmaması öneriliyor.

YARIN: NE YEMELİYİZ
PROF. DR. BARIŞ TOPÇULAR - AKLIN YOLU SAĞLIK-1

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