Adet döngüsü, her ay bir yumurtanın olgunlaşması ve rahim içindeki dokunun olası gebeliğe hazırlanma süreci olarak adlandırılıyor. Günümüzde kadınların sıklıkla yaşadığı 'adet düzensizliği' ise kimi zaman önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, bu şikayetlerle ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

KİST VE MİYOMA DİKKAT!

Adet düzensizliğinin birçok farklı nedeni bulunuyor. Doğurgan dönemde görülen adet düzensizliklerinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Polikistik over sendromu, tiroit hormon bozuklukları, miyomlar, yumurtalık kistleri, polipler adet düzensizliğine neden olduğu biliniyor. Adet düzensizliği hormonal kaynaklı ise hormon salgılarını düzenleyici ilaç tedavisine başlanıyor. Miyom ve tümör gibi bir sorun varsa cerrahi müdahale yapılıyor.

TUZU AZALTMAKTA FAYDA VAR

AĞRILI adet döneminde şikayetleri azaltacak öneriler şunlardır:

Adet döneminde; et, balık, kuru baklagiller, fındık, fıstık, susam tüketin.

Adet kanamasından önce baş ağrısı oluyorsa tuz tüketimini azaltın.

Maydanoz, ıhlamur, kuşkonmaz, adet dönemindeki ödemi azaltır.

Kafeinli ve gazlı içeceklerle vedalaşın.

ANNELİĞİ ENGELLEYEBİLİR

Adet düzensizliği, bazı durumlarda hamile kalmayı engelleyebiliyor. Bu durum adet düzensizliğinin nedenlerine göre değişiklik gösteriyor. Adet düzensizliği olan bazı kadınlarda yumurtlamayla ilgili problemler oluşuyor. Düzenli ve dengeli yumurtlama yaşamayan kadının hamile kalma ihtimali de azalıyor. Bu yüzden kişilerin doktora başvurarak adet düzensizliği tedavisi görmesi gerekiyor.

AĞRIYI İHMAL ETMEYİN

Kadınların kabusu adet sancıları, primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılıyor. Primer ağrılar adet kanamasından 1-2 gün önce başlıyor ve 2. günden sonra azalıyor. Sekonder ağrılar ise 30-35 yaş arası kadınlarda görülüyor. Başka hastalıklardan kaynaklanabiliyor.

YARIN: KISIRLIK

OP. DR. KÜBRA ZENGİN ALTINTAŞ - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI -4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL