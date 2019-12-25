Diyetisyen Melda Demiröz, doğru kilo vermenin 10 yolunu açıklıyor:

Kan değerlerinize baktırın: Tiroit hormonları ve insülin direnci, zayıflama sürecini belirler.

Yağı azaltın: Aşırı yağlı ve kötü yağ içeren yiyecekler kilo yapar.

Şekerden kurtulun: Şeker en tatlı zehirdir. Birçok hastalığa neden olduğu gibi kilo vermenin en büyük engelidir.

Beyaz una dikkat: Beyaz ekmek, poğaça, açma, simit gibi hamur işleri yerine bulgur, karabuğday, tam buğday ekmeği tüketilmelidir.

Öğünlerinizi düzenleyin: Günde 3 ana öğün, 2-4 küçük ara öğün tüketilmeli.

Saate dikkat: Hep aynı saatlerde öğün yapmak alışkanlık haline getirilmeli.

Kabızlıktan kurtulun: Kefir sindirimi düzenler ve metabolizmayı hızlandırır.

Meyveyi dikkatli tüketin: Kilo verme döneminde meyve günde 2-3 porsiyonla sınırlı tutulmalı.

Spor şart: Günlük 10 bin adım hedeflenmeli, her gün en az 30-40 dakika tempolu yürünmeli.

Düzenli uyuyun: Uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu yeterli salgılanmazsa kilo vermeyi engeller.