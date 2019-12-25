Diyetisyen Melda Demiröz, doğru kilo vermenin 10 yolunu açıklıyor:
Kan değerlerinize baktırın: Tiroit hormonları ve insülin direnci, zayıflama sürecini belirler.
Yağı azaltın: Aşırı yağlı ve kötü yağ içeren yiyecekler kilo yapar.
Şekerden kurtulun: Şeker en tatlı zehirdir. Birçok hastalığa neden olduğu gibi kilo vermenin en büyük engelidir.
Beyaz una dikkat: Beyaz ekmek, poğaça, açma, simit gibi hamur işleri yerine bulgur, karabuğday, tam buğday ekmeği tüketilmelidir.
Öğünlerinizi düzenleyin: Günde 3 ana öğün, 2-4 küçük ara öğün tüketilmeli.
Saate dikkat: Hep aynı saatlerde öğün yapmak alışkanlık haline getirilmeli.
Kabızlıktan kurtulun: Kefir sindirimi düzenler ve metabolizmayı hızlandırır.
Meyveyi dikkatli tüketin: Kilo verme döneminde meyve günde 2-3 porsiyonla sınırlı tutulmalı.
Spor şart: Günlük 10 bin adım hedeflenmeli, her gün en az 30-40 dakika tempolu yürünmeli.
Düzenli uyuyun: Uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu yeterli salgılanmazsa kilo vermeyi engeller.
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