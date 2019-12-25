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ya tohumu

Vitamin deposu tohumu, vücuda güç verir. Uzun süre tok tutan ve zayıflamaya yardımcı olan bu bitki, diyabeti önler. Kolesterolü düşürür. yı güçlendirir.

Hafızaya bamya tohumu
Vitamin deposu tohumu, vücuda güç verir. Uzun süre tok tutan ve zayıflamaya yardımcı olan bu bitki, diyabeti önler. Kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir.

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