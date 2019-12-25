Hafızaya bamya tohumu

Vitamin deposu bamya tohumu, vücuda güç verir. Uzun süre tok tutan ve zayıflamaya yardımcı olan bu bitki, diyabeti önler. Kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Vitamin deposu bamya tohumu, vücuda güç verir. Uzun süre tok tutan ve zayıflamaya yardımcı olan bu bitki, diyabeti önler. Kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir.
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