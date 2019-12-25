Diyabetin ilacı sumak

Kandaki insülini dengeleyen sumak, diyabet ve yüksek tansiyon hastalığından korur. Üst solunum yollarını temizler. Ateşi düşürür. Beyin sağlığını korur. Sinir sistemi hastalıklarını önler. Kandaki insülini dengeleyen sumak, diyabet ve yüksek tansiyon hastalığından korur. Üst solunum yollarını temizler. Ateşi düşürür. Beyin sağlığını korur. Sinir sistemi hastalıklarını önler.
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