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Diyabetin ilacı

Kandaki insülini dengeleyen , diyabet ve hastalığından korur. Üst solunum yollarını temizler. Ateşi düşürür. Beyin sağlığını korur. Sinir sistemi hastalıklarını önler.

Diyabetin ilacı sumak
Kandaki insülini dengeleyen sumak, diyabet ve yüksek tansiyon hastalığından korur. Üst solunum yollarını temizler. Ateşi düşürür. Beyin sağlığını korur. Sinir sistemi hastalıklarını önler.

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