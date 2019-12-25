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Böbrek dostu

C vitamini deposu , bağışıklığı güçlendirir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirir. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller. riskini azaltır. Kemik larını dindirir.

Böbrek dostu portakal
C vitamini deposu portakal, bağışıklığı güçlendirir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirir. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller. Kanser riskini azaltır. Kemik larını dindirir.

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