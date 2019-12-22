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Dans etmek, zumba yapmak ve bisiklet sürmek göbeği eritiyor! | Yüzyılın hastalığı fazla kilo

Fazla kilolardan kurtulmak için yanlış tempoda yapılan hatalı yürüyüşler, mizi engelliyor. Hatta zayıflatmak yerine göbeği daha da şişiriyor. Dans etmek, zumba yapmak ve bisiklet sürmek fazlalıkları eritiyor...

Göbeği dans ederek eritin
Sorun fazla kilolar olunca, herkes kendi diyetini ve zayıflama programını yaratmaya çalışıyor. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı, Obezite Doktoru Özgür , fazla kilolara savaş açıyor. Doğru ve kalıcı nin sırrını TAKVİM okuyucularına açıklıyor. Çevremizde herkes "Yürüyorum, yürüyorum ama kilo veremiyorum!" diye yakınıyor. Dr. Niflioğlu, ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekliyor. "Çarşı pazar yürüyüşü gibi kilometrelerce yürümek, vücuda yağ bağlamaktan başka bir işe yaramaz" diyor.



NASIL HAREKET EDELİM?
Mesela bisiklete binin. Önce biraz ısının. Ardından pedalı çevirebildiğiniz kadar hızlı çevirin yorulduğunuz anda bırakın, sonra tekrar çevirin.
Bunu gücünüzün yettiği kadar ama kendinizi de tüketmeden çok kere tekrar edin.
Ya da müziğin ritmine kapılarak zumba yapın!
Havuza girin önce biraz ısının sonra yüzebildiğiniz noktaya kadar hızlıca yüzün.
Spor yaptığınız alanın altyapısı müsaitse önce hafif bir yürüyüşle ısının sonra deparlı bir şekilde koşun.
Sonra tekrar sakin sakin yürüyün.

YAĞLARLA SAVAŞ
Kronik hastalıkları olanların yapacağı spor hakkında doktoruna danışması gerekiyor. Kısa yoğun sporlar, kan şekerini düşürüyor. Metabolizma, şeker ihtiyacını göbekte toplanan yağları yakarak gidermeye çalışıyor. Bu da zayıflatıyor.



KİLO ALDIRABİLİR
Kilo vermede tek başına egzersiz yeterli olmuyor. Aksine kilo bile aldırabiliyor! Vücut yapılan uzun yürüyüşlerde tükenmemek için aldığı gıdaları yağa çevirerek daha uzun süre ayakta kalmanın yollarını arıyor. Vücudumuzdaki yağları tüketmek için kısa ara gazlarla yüksek enerji harcatan sporlar yapmak gerekiyor.

YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU

-BİTTİ-

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