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Saç boyaları e davetiye çıkartıyor

Saç derisini geçerek vücuda giren boyalar, e davetiye çıkartıyor. Güzellik uğruna boyatılan saçlar, sağlığımızla oynuyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. , belirli aralıklarla saçını boyatan ve ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınlarda hastalık riskinin yaklaşık yüzde 9 daha fazla olduğunu vurguluyor.

Boyalı kanser
Güzellik uğruna boyatılan saçlar, sağlığımızla oynuyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, belirli aralıklarla saçını boyatan ve ailesinde meme i öyküsü olan kadınlarda hastalık riskinin yaklaşık yüzde 9 daha fazla olduğunu vurguluyor. "Organik saç boyaları daha güvenli gözüküyor. Ancak piyasada tam olarak organik bir nın olması mümkün değil" uyarısında bulunuyor.

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