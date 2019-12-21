Güzellik uğruna boyatılan saçlar, sağlığımızla oynuyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, belirli aralıklarla saçını boyatan ve ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınlarda hastalık riskinin yaklaşık yüzde 9 daha fazla olduğunu vurguluyor. "Organik saç boyaları daha güvenli gözüküyor. Ancak piyasada tam olarak organik bir saç boyasının olması mümkün değil" uyarısında bulunuyor.
- Sağlık
- 21.12.2019
- Gazete
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