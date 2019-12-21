Bugünkü
Takvim

Muhteşem ikili ve

Lahanagillerden ve , içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, bu muhteşem ikilinin kış hastalıklarından e, ten Alzheimer'a kadar pek çok hastalığa karşı koruduğunu söylüyor...

Muhteşem ikili

Lahanagillerden brokoli ve karnabahar, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, bu muhteşem ikilinin kış hastalıklarından e, ten Alzheimer'a kadar pek çok hastalığa karşı koruduğunu söylüyor:

Kanser savaşçısı: İçerdiği glukozinolat adı verilen kükürtlü bileşikler sayesinde kanserin ilerlemesini durdurur. Meme, kalın bağırsak ve prostat kanserlerine karşı koruyucudur.

Kalp dostu: İçerdiği antioksidanlar sayesinde kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu düşürür. Kolesterolü dengeler.

Diyabetten korur: Düşük şeker ve yüksek lif içerir. Kan şekerini dengeler, diyabetten korur.

Beyni güçlendirir: İçerdiği doğal sülforafan sayesinde sinir sistemini korur. Alzheimer ve Parkinson hastalıkları riskini azaltır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriMuhteşem ikili brokoli ve karnabahar
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri