Lahanagillerden brokoli ve karnabahar, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, bu muhteşem ikilinin kış hastalıklarından kansere, diyabetten Alzheimer'a kadar pek çok hastalığa karşı koruduğunu söylüyor:

Kanser savaşçısı: İçerdiği glukozinolat adı verilen kükürtlü bileşikler sayesinde kanserin ilerlemesini durdurur. Meme, kalın bağırsak ve prostat kanserlerine karşı koruyucudur.

Kalp dostu: İçerdiği antioksidanlar sayesinde kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu düşürür. Kolesterolü dengeler.

Diyabetten korur: Düşük şeker ve yüksek lif içerir. Kan şekerini dengeler, diyabetten korur.

Beyni güçlendirir: İçerdiği doğal sülforafan sayesinde sinir sistemini korur. Alzheimer ve Parkinson hastalıkları riskini azaltır.