Çökelek mucize demek

Sağlıklı hayatın sırrı, bağırsaktan geçiyor. Probiyotik ve prebiyotikli besinler tüketmek gerekiyor.
Çökelek bunların hepsini barındırıyor. Lahana ve kornişon turşusu ile yoğurt da şifa saçıyor.
DR. BAĞIRSAK!
Sağlıklı ve formda bir vücut için sağlıklı bağırsaklara sahip olmak gerekiyor. Bağırsaklarda bulunan iyi bakteri kolonilerine benzeyen canlı organizmalara probiyotik deniyor. Prebiyotikler ise bağırsaklardaki iyi bakterilerin artmasını sağlıyor. Sağlıklı bakteriler vücudu hastalıklardan korurken, sağlıksız olanlar hastalıkların kaynağında bulunuyor.
VÜCUDUN İKİNCİ BEYNİ
Harvard'lı İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı, Obezite Doktoru Özgür Niflioğlu, bağırsak sağlığı ve fazla kilo arasındaki kilit rolü açıklıyor... Liften zengin olan gıdalar, bağırsaklardaki iyi huylu bakterileri besleyerek kısa zincirli yağ asidi üretmelerine yardımcı oluyor. Üretilen bu yağ asitleri kan dolaşımına geçerek bağışıklık sistemine zarar veren pek çok rahatsızlığın iyileşmesini sağlıyor. Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak için şu besinleri tüketmek gerekiyor:
Çökelek: Zengin kalsiyum ve probiyotik içeriğine sahiptir. Kemikleri güçlendirir, bağırsak probiyotiklerini zenginleştirir.
Salatalık ve lahana turşusu: Olağanüstü probiyotiklerdir. Laktik asitten zengin bakterilerle fermente olan lahana turşusu; bağırsak sisteminizin dengede kalmasını sağlayarak bağışıklığı güçlendirir. Salatalık turşusu ise bağırsakları temizler.
Yoğurt: Bağışıklık sistemimizi koruyan birçok probiyotik bakteri içerir. Bağırsaklardaki iyi bakterileri artırır. Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı önler.
Parmesan peyniri: Laktik asitten zengin bakteri içeriği ile sağlıklı bağırsak bakteri sayısını arttırır. Kemikleri güçlendirir.
ELMA SİRKESİYLE BARIŞIN
FERMENTE edilmiş elmalardan elde edilen elma sirkesi, özellikle salatalar için vazgeçilmez bir besindir. Elma sirkesi içindeki asetik asit sindirimi kolaylaştırırken; yağ metabolizmasını tetikleyerek kan şeker seviyelerini düşürür ve kilo vermeye yardımcı olur. Sağlık için günde dört yemek kaşığı elma sirkesi yenmesi gerekir.
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: SPORLA KİLO VERİLİR Mİ?
Çökelek bunların hepsini barındırıyor. Lahana ve kornişon turşusu ile yoğurt da şifa saçıyor.
DR. BAĞIRSAK!
Sağlıklı ve formda bir vücut için sağlıklı bağırsaklara sahip olmak gerekiyor. Bağırsaklarda bulunan iyi bakteri kolonilerine benzeyen canlı organizmalara probiyotik deniyor. Prebiyotikler ise bağırsaklardaki iyi bakterilerin artmasını sağlıyor. Sağlıklı bakteriler vücudu hastalıklardan korurken, sağlıksız olanlar hastalıkların kaynağında bulunuyor.
VÜCUDUN İKİNCİ BEYNİ
Harvard'lı İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı, Obezite Doktoru Özgür Niflioğlu, bağırsak sağlığı ve fazla kilo arasındaki kilit rolü açıklıyor... Liften zengin olan gıdalar, bağırsaklardaki iyi huylu bakterileri besleyerek kısa zincirli yağ asidi üretmelerine yardımcı oluyor. Üretilen bu yağ asitleri kan dolaşımına geçerek bağışıklık sistemine zarar veren pek çok rahatsızlığın iyileşmesini sağlıyor. Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak için şu besinleri tüketmek gerekiyor:
Çökelek: Zengin kalsiyum ve probiyotik içeriğine sahiptir. Kemikleri güçlendirir, bağırsak probiyotiklerini zenginleştirir.
Salatalık ve lahana turşusu: Olağanüstü probiyotiklerdir. Laktik asitten zengin bakterilerle fermente olan lahana turşusu; bağırsak sisteminizin dengede kalmasını sağlayarak bağışıklığı güçlendirir. Salatalık turşusu ise bağırsakları temizler.
Yoğurt: Bağışıklık sistemimizi koruyan birçok probiyotik bakteri içerir. Bağırsaklardaki iyi bakterileri artırır. Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı önler.
Parmesan peyniri: Laktik asitten zengin bakteri içeriği ile sağlıklı bağırsak bakteri sayısını arttırır. Kemikleri güçlendirir.
ELMA SİRKESİYLE BARIŞIN
FERMENTE edilmiş elmalardan elde edilen elma sirkesi, özellikle salatalar için vazgeçilmez bir besindir. Elma sirkesi içindeki asetik asit sindirimi kolaylaştırırken; yağ metabolizmasını tetikleyerek kan şeker seviyelerini düşürür ve kilo vermeye yardımcı olur. Sağlık için günde dört yemek kaşığı elma sirkesi yenmesi gerekir.
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: SPORLA KİLO VERİLİR Mİ?
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